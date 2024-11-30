İsrail'in Gazze Hava Saldırısında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısı Sonrası Gazze'de Can Kayıpları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynakların AA'ya aktardığı bilgiye göre, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef alan saldırıda birçok kişi de yaralandı.

Enkaz Çalışmaları Devam Ediyor

Sivil savunma ekipleri, evin enkazında kalanları kurtarmak için hızla çalışmalara başladı. Saldırı sonrası bölgedeki alarm durumu sürerken, Gazze’deki sivil altyapıya yönelik yıkımlar da artış gösterdi.

7 Ekim tarihinden bu yana devam eden saldırılarda, İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 44,330 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunlar arasında 17,492 çocuk ve 11,979 kadın bulunuyor. Ayrıca, 104,933 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Güncel verilere göre, enkazlar altında hala binlerce ölü bulunurken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının da hedef alınması büyük tahribata yol açıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.