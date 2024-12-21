İsrail'in Gazze Hava Saldırısında İki Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, saldırılarda ölenlerin cenazeleri ve çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli Patlamalar ve Yıkım

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bulunan evleri yıkmaya devam ettiğini bildirdi. Patlamaların şiddetli sesleri bölgede yoğun duman bulutlarının yükselmesine neden oldu.

7 Ekim'den Bu Yana Saldırılar Sürüyor

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu saldırılar sonrası İsrail, 1200’de fazla vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yıkım ve Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanlarda yaklaşık 45 bin 206 Filistinli hayatını kaybetti; bunlar arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilmekte, hastane ve okullar gibi sivil altyapılar hedef alınarak tahrip edilmektedir.

Askeri Kayıplar ve Sivil İnsani Durum

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana, 808 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Savaşların devam ettiği dönemde insani ara süresinde karşılıklı serbest bırakılan esirlerin sayısı 81 İsrailli ve 240 Filistinli oldu. Ancak, binlerce Filistinli halen alıkonulmaya devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail askerleri ve Filistinli sivil halk arasında çıkan çatışmalarda da 167'si çocuk olmak üzere 822 Filistinli hayatını kaybetti.