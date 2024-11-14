İsrail'in Gazze Kuşatması: Açlık ve Susuzluk Tehdidi

Gazze'nin Kuzeyi: Açlık ve Susuzluk Arasında Hayatta Kalma Mücadelesi

İsrail'in 5 Ekim tarihi itibarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yoğun saldırıları, bölgedeki temel insani ihtiyaçların karşılanmasını imkansız hale getirdi. Yardımların girişine getirilen engeller nedeniyle, bölgedeki halk büyük bir kıtlıkla karşı karşıya bırakıldı. Bu süreçte 1800'den fazla Filistinli yaşamını yitirirken, 100 binden fazla kişi yerinden edildi.

BM'den Üzücü Açıklama

Bütün bu gelişmelerin ışığında, Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'nin kuzeyine yönelik planlanan insani yardım sevkiyatlarının son iki günde tekrar engellendiğini dile getirdi. Bu engellemelerin yanı sıra, İsrail ordusu bölgedeki altyapıyı, su kuyularını ve hastaneleri hedef alarak yaşam şartlarını daha da zorlaştırdı.

Filistinlilerin Korkusu: Açlık ve Susuzluk

Beyt Hanun'da ailesiyle birlikte barınma merkezlerinde yaşayan Filistinli genç Rami el-Hamadin, yardım girişlerinin sadece çok az insana yetecek miktarda olduğunu ve bunun uluslararası örgütlerin zorla aç bırakma suçlamalarını örtbas etme çabası olduğunu belirtti. Açıklamalarında, "Beyt Hanun halkı ve Gazze Şeridi’nin kuzeyi açlık ve susuzluktan ölüyor" dedi.

İsrail'in Stratejisi ve Sözde Yardım Girişimleri

Diğer bir Filistinli, Eyyüb el-Mısri, bu durumun İsrail'in uluslararası basındaki insan hakları ihlalleri konusunda sesleri susturma çabası olduğunu öne sürdü. Mısri, "İsrail, yardım girişini engelleyerek masum insanları hedef alıyor" şeklinde konuştu.

Açlık Tehdidi Altındaki 80 Bin Kişi

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, kuzey bölgelerinde 80 bin Filistinlinin açlık ve susuzluk tehdidi altında bulunduğunu vurguladı. Gelen yardımın yalnızca 50 aileye yettiğini belirten Basal, Amerikalı yetkililere de "Gazze'ye yardım ulaştırılması için gerçek bir baskı uygulaması" çağrısında bulundu.

Kurtuluş Umudu: Uluslararası Destek

Sonuç olarak, Gazze'nin kuzeyi açlık ve susuzluk sarmalında, Filistinlilerin tek talebi ise İsrail'in geri çekilmesi ve uluslararası toplumun desteğiyle bu soykırımı durdurmaktır. Gazze'deki insani krizin çözümü için dünya kamuoyunun daha fazla duyarlılık göstermesi gerekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.