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İsrail'in Gazze Kuzeyine Yönelik Saldırıları: 4.800 Ölü ve Kaybolan İnsan

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 4.800 Filistinli hayatını kaybetti ya da kayboldu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:34
İsrail'in Gazze Kuzeyine Yönelik Saldırıları: 4.800 Ölü ve Kaybolan İnsan

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Kayıplar Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik düzenlediği saldırılarda 4 bin 800 Filistinlinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu bildirildi. Bu süre zarfında toplam 12 bin 500 kişi yaralandı, 1900 kişi ise alıkonuldu.

Medya Ofisi Müdürü'nden Açıklamalar

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde devam eden saldırıların iktidar sahibi İsrail ordusu tarafından yürütülen “etnik temizlik” suçları kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Bu durumun, uluslararası normlara ve yasalara açıkça aykırı olduğunu vurgulayan Sevabite, uluslararası toplumdan müdahale çağrısında bulundu.

Sivil Yaşam Alanlarına Yapılan Saldırılar

Sevabite, “İşgal ordusu, özellikle sivil yaşam alanları dahil olmak üzere konutları hedef alıyor.” diyerek, bu saldırıların durdurulması için somut adımlar atamayan uluslararası toplumu eleştirdi. Bunun bir utanç kaynağı olduğunu ifade eden Sevabite, uluslararası sessizliğin işgalciye dolaylı bir destek sağladığını ve bu durumu teşvik ettiğini dile getirdi.

İsrail'in Zorla Göç Planı

İsrail ordusu, 5 Ekim tarihinde Cibaliya Mülteci Kampı gibi bölgelere yönelik yoğun hava saldırılarına başladı ve sonrasında karadan saldırıya geçti. Bu adımın “generallerin planı” olarak bilinen, Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesi projesinin bir parçası olduğu düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim’de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerdeki Filistinlileri tehdit ederek, boşaltılmalarını istedi. Adraee’nin sosyal medya üzerinden paylaştığı harita, eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland tarafından hazırlanmış olan tahliye planıyla örtüşüyor.

Bu plan, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi ve ardından bölgede gıda, yakıt ve su girişini engellemeyi öngörüyor. Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapıldı.

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