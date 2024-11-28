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İsrail'in Gazze'nin Kuzeyine Yardım Engeli: 50 Günlük Kuşatma Devam Ediyor

İsrail, 6 Ekim'den beri Gazze'nin kuzeyine insani yardımların ulaşmasını engelliyor. 75 bin Filistinlinin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:54
İsrail'in Gazze'nin Kuzeyine Yardım Engeli: 50 Günlük Kuşatma Devam Ediyor

İsrail'den Gazze'ye Yardım Engeli: İnsani Kriz Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 6 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırma girişimlerini durdurduğunu açıkladı. Yaklaşık 75 bin Filistinli bu kuşatma sırasında zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.

BM'den Açıklamalar: Yardım Girişimlerinin Reddedilmesi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’ndan (UNRWA) alınan bilgilere göre, 6 Ekim'den 25 Kasım'a kadar Gazze'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen 91 yardım girişiminden 82'si reddedildi, 9'u ise engellendi. Kuşatma altındaki bölgelerde yaşayan ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması giderek zorlaşıyor.

Yaşam Koşulları ve Hava Koşulları Etkili

Hedef alınan bölgelerde yoğun hava saldırıları ve şiddetli yağışlar, yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Kaçmak zorunda kalan binlerce aile, battaniye, yatak ya da su geçirmez çadır olmadan soğuk ve yağmur altında barınmaya çalışıyor. BM, Gazze'nin kuzeyinin insani durumu için "son derece kötü" ifadesini kullandı.

İsrail Ordusunun Stratejisi ve "Generaller'in Planı"

İsrail ordusu, 5 Ekim’den itibaren Gazze’nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı. Bu saldırılar, Cibaliya Mülteci Kampı gibi yerlerde ciddi yıkıma yol açtı ve bölge halkını göçe zorladı. 7 Ekim’de yapılan bir sosyal medya paylaşımında, Filistinlilere, Gazze’nin güneyine gitmeleri için haritalar gösterildi.

Bu stratejinin, daha önce İsrail basınında yer bulan ve "generallerin planı" olarak bilinen bir plana dayandığı düşünülüyor. Bu plan, Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyinden tehcir edilmesini ve bölgenin insani yardıma kapatılmasını öngörüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu haritaların mevcut operasyonlar doğrultusunda hazırlandığını ve Filistinlilerin güvenli bir şekilde bölgeden tahliye edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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