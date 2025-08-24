DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.695.248,12 0,21%

İsrail'in Gazze Planı ve Türkiye Spor Gündemi — 24 Ağustos 2025

İsrail'in Gazze'ye ilişkin yeni planı ve insani krizdeki gelişmeler ile Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 3. hafta maç programı gündemde.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 09:01
GÜNDEM / 24 Ağustos 2025 — ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Dünya Diplomasi

Anadolu Ajansı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Haberde ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırıların yansımaları ve yardımların girişinin engellenmesi sonucu yaşanan insani kriz gündemdeki başlıca konu olarak öne çıkıyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasına Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor ve Zecorner Kayserispor-Galatasaray karşılaşmalarıyla devam edilecek. (Trabzon/19.00/Kayseri/21.30) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor, Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor maçlarıyla sürecek. (İstanbul/19.00/21.30/Erzurum/19.00/Diyarbakır/21.30) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig gruplarında ilk hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakalarına Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edilecek; Türkiye, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında İrlanda ile karşılaşacak. (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak final maçıyla tamamlanacak. (Ankara/20.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçları tamamlanacak; Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol ve İstanbul Gençlikspor-Mihalıççık Belediyespor müsabakaları oynanacak. (Ankara/16.00/18.00) (Fotoğraflı)

7- 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek. (İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Haber Notu

