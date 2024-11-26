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İsrail'in Gazze Saldırıları: 1410 Aile Nüfustan Silindi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1410 Filistinli aile nüfustan silinerek 5,444 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:49
İsrail'in Gazze Saldırıları: 1410 Aile Nüfustan Silindi

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze Şeridi'nde 1410 Filistinli ailenin nüfustan silindiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten itibaren süren saldırılarda 7 bin 160 katliam gerçekleştirildiği ve bu saldırılar sonucunda 1410 ailenin tamamının 5 bin 444 ferdinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ailelerin Kayıp Verileri

Açıklamada, 3 bin 463 ailenin yalnızca bir ferdinin, 2 bin 287 ailenin ise birden fazla ferdinin hayatta kaldığı vurgulandı. Özellikle, En-Neccar ailesinin 520 kayıpla en fazla zayiat veren aile olduğu ifade edildi.

Diğer Ailelerin Durumları

Saldırılarda El-Mısri ailesinden 287, Aşur ailesinden 217, Hicazi ailesinden 199 ve Avd ailesinden ise 198 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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