İsrail'in Gazze Saldırıları: 27 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Gece Boyu Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik gece boyu süren saldırılarda 27 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, saldırılar ağırlıklı olarak Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleşti.

Han Yunus'ta Ölümler

İsrail savaş uçakları, Huzaa Mahallesi'ndeki el-Karafi ailesine ait evi hedef aldı ve bu saldırı sonucunda 13 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, İsrail ordusuna ait hücum botları tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda Han Yunus'taki el-Mevasi bölgesi kıyılarında bir balıkçı hayatını kaybetti.

Cibaliya'da Çocuklar ve Kadınlar Hayatını Kaybetti

Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik düzenlenen bir başka saldırıda ise 3'ü çocuk, 2'si kadın toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Yönelik Saldırı

Orta kesimlerdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nında, İsrail ordusu tarafından Ebu Uteyvi ailesine ait evi hedef alındı. Bu saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.

Devam Eden Saldırılar ve Sivil Kayıplar

İsrail ordusu, havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ni gece boyunca hedef almayı sürdürdü. 7 Ekim'den bu yana yapılan saldırılarda en az 41.020 Filistinli hayatını kaybederken, bunlar arasında 16.715'i çocuk ve 11.308'i kadın. Ayrıca 94.925 kişi yaralandı. Gözlemlere göre, enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alındığı gelen bilgiler arasında.