İsrail'in Gazze Saldırıları: 30 Filistinli Hayatını Kaybetti

Olayın Özeti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucunda 30 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 25’i Gazze kentinde gerçekleşti.

Detaylar

Saldırılara ilişkin yetkili açıklamaları ve saldırıların hedeflerine dair bilgiler henüz detaylandırılmadı. Bölgedeki durum ve can kayıplarına ilişkin gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Önemli: Verilen sayı ve yer bilgileri haberde belirtilen resmi ifadeler doğrultusunda korunmuştur.