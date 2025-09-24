İsrail'in Gazze Saldırıları: 30 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava ve topçu saldırılarında 25'i Gazze kentinde olmak üzere 30 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:30
İsrail'in Gazze Saldırıları: 30 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları: 30 Filistinli Hayatını Kaybetti

Olayın Özeti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucunda 30 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 25’i Gazze kentinde gerçekleşti.

Detaylar

Saldırılara ilişkin yetkili açıklamaları ve saldırıların hedeflerine dair bilgiler henüz detaylandırılmadı. Bölgedeki durum ve can kayıplarına ilişkin gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Önemli: Verilen sayı ve yer bilgileri haberde belirtilen resmi ifadeler doğrultusunda korunmuştur.

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
Antalya'da Alacak Tartışması: Baba Öldü, Sanığın Duruşması Başladı
3
Bitlis'te Kuru Fasulye Hasadı Başladı: 110 Bin Dekarda 37 Bin Ton Üretim
4
Gergerlioğlu'ndan Küresel Sumud Filosu Saldırısına Sert Tepki
5
Mastung (Belucistan) Yolcu Trenine Bombalı Saldırı: 12 Yaralı
6
Cenin'de İsrail Baskını: 19 Yaşındaki Filistinli Genç Öldü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası