İsrail'in Gazze Saldırıları: 33 Ölü

GÜNCELLEME 2 - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları ve sağlık kaynakları, saldırıların sabah saatlerinden itibaren sivil yerleşim alanlarını, insani yardım bekleyenleri, evleri, çadırları ve araçları hedef aldığını bildirdi.

Kuzey Gazze: Tel el-Hava ve çevresi hedef alındı

Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava semtinde, Esirler Bakanlığına ait bir binanın vurulması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Bombalanan binanın Filistin Mülteci Kampı idaresinde kullanıldığı bildirildi.

Tel el-Heva'nın Barselona bölgesinde bir binaya düzenlenen saldırıda da 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin batısında, Eş-Şifa Hastanesi önünde bir insansız hava aracının (İHA) sivil bir aracı hedef alması sonucu 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Tel el-Heva Mahallesi'nde bir evin bombalanmasıyla ilgili olarak ölü veya yaralı bilgisi paylaşılmadı. Gazze kentinin batısındaki Ayidiyye Caddesi'ne düzenlenen dron saldırısında ise 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Tel el-Heva'da El-Hur Kavşağı bölgesi ve bir fakülte yakınında ev ve binaları, "robot" adı verilen patlayıcılarla havaya uçurdu. Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan'ın doğusundaki bölgeler de hava ve topçu saldırılarıyla hedef alındı.

İsrail ordusu kent genelinde bölgenin derhal boşaltılması çağrısını içeren broşürler atmaya devam etti.

Orta ve güney kesimler: Çadırlar, mülteci kampları ve yardım bekleyenler vuruldu

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinin güneyinde, El-Bahriyye bölgesi yakınında sığınmacıların kaldığı bir çadırın hedef alındığı saldırıda, ikisi kadın, 3'ü çocuk 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir eve yönelik bombalı saldırıda bir baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Güneyde, Refah kentinin kuzeyinde insani yardım almak için bekleyenler hedef alındı; saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail topçu birlikleri Han Yunus kentinin güneyinde ve orta kesimlerinde çeşitli bölgeleri bombaladı; bölgede konuşlanan askeri araçlardan çevreye ateş açıldı. Han Yunus'un orta kesimlerine yönelik topçu saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca İsrail güçlerinin, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde sivillerin toplandığı bir noktayı vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olaylarla ilgili bilgiler, görgü tanıkları ve sağlık yetkililerinden alınan raporlara dayanıyor.