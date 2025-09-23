İsrail’in Gazze Saldırıları: 35 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 35 Filistinli yaşamını yitirdi; siviller, çadırlar, araçlar ve binalar hedef alındı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 00:05
İsrail’in Gazze Saldırıları: 35 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme 3: İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 35'e Ulaştı

YENİ SALDIRI BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 35 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, hedeflerin siviller, yerinden edilenlerin çadırları, araçlar ve binalar olduğunu aktardı.

Gazze Kentindeki Saldırılar

İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı Gazze kentinde saldırılar aralıksız sürüyor. Kentin Tel el-Heva Mahallesi'nde düzenlenen İHA saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Tel el-Heva Mahallesi'ndeki El-Maliye kavşağı yakınlarında bir eve düzenlenen saldırıda bir Filistinli ile oğlu yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin orta kesimindeki Samir bölgesinde bir apartmana düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri, Samir bölgesinde bombalanan binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 2, yakınlarındaki bir binaya düzenlenen saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 1 Filistinlinin naaşı El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nin Sidra bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli mahallelerini hedef alan saldırılarında 6 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde Filistinli "Ed-Deyri" ailesinin evine düzenlenen bombardımanda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Kudüs Açık Üniversitesi'nin kuzeyini şiddetle bombaladı. Kentin Vahde Caddesi ile El-Ehli Baptist Hastanesi çevresine bildiriler atılarak halktan kentten ayrılmaları ve Gazze Şeridi'nin güneyine gitmeleri istendi. Gece boyunca kentin kuzeybatısında yerleşim yerleri ve binalar havaya uçuruldu.

Orta Kesim, Nusayrat, Zevayide ve Güney

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Sevariha bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarını vurdu; saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde, Faruk Mahallesi'nde sivil bir aracın bombalanması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti. Zevayide bölgesinde bir grup sivilin hedef alındığı bombalı saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği bir başka saldırıda ise 1 Filistinli daha hayatını kaybetti. Gazze Şeridi’nin güneyine düzenlenen bombardımanda yaralanan 1 Filistinli de yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile New York'ta Görüştü
2
Gebze'de Panelvan ile Hafif Ticari Çarpıştı — 11 Yaşındaki Damla Ş. Yaşamını Yitirdi
3
Jimmy Kimmel'in Şovu Salı Günü Yeniden Yayında
4
Hakan Fidan, Penny Wong ile New York'ta Türkevi'nde Görüştü
5
İran Kızılayı'na Ait Sahra Hastanesi İsrail Tarafından Vuruldu
6
Albanese: Avustralya'nın Filistin'i Tanıması Hamas'ın Silahsızlanma Taahhüdüne Dayanıyor
7
DSÖ: Gazze'de Sağlık Tesislerinin Tahribi Daha Fazla Ölüme Yol Açacak

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta