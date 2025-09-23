İsrail’in Gazze Saldırıları: 35 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme 3: İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 35'e Ulaştı

YENİ SALDIRI BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 35 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, hedeflerin siviller, yerinden edilenlerin çadırları, araçlar ve binalar olduğunu aktardı.

Gazze Kentindeki Saldırılar

İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı Gazze kentinde saldırılar aralıksız sürüyor. Kentin Tel el-Heva Mahallesi'nde düzenlenen İHA saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Tel el-Heva Mahallesi'ndeki El-Maliye kavşağı yakınlarında bir eve düzenlenen saldırıda bir Filistinli ile oğlu yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin orta kesimindeki Samir bölgesinde bir apartmana düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri, Samir bölgesinde bombalanan binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 2, yakınlarındaki bir binaya düzenlenen saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 1 Filistinlinin naaşı El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nin Sidra bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli mahallelerini hedef alan saldırılarında 6 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde Filistinli "Ed-Deyri" ailesinin evine düzenlenen bombardımanda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Kudüs Açık Üniversitesi'nin kuzeyini şiddetle bombaladı. Kentin Vahde Caddesi ile El-Ehli Baptist Hastanesi çevresine bildiriler atılarak halktan kentten ayrılmaları ve Gazze Şeridi'nin güneyine gitmeleri istendi. Gece boyunca kentin kuzeybatısında yerleşim yerleri ve binalar havaya uçuruldu.

Orta Kesim, Nusayrat, Zevayide ve Güney

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Sevariha bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarını vurdu; saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde, Faruk Mahallesi'nde sivil bir aracın bombalanması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti. Zevayide bölgesinde bir grup sivilin hedef alındığı bombalı saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği bir başka saldırıda ise 1 Filistinli daha hayatını kaybetti. Gazze Şeridi’nin güneyine düzenlenen bombardımanda yaralanan 1 Filistinli de yaşamını yitirdi.