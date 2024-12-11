İsrail'in Gazze Saldırıları: 4 Bin Ölü ve Kaybolma İddiası

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Tırmanıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde son iki aydan beri sürdürdüğü saldırılar, bölgedeki can kaybını artırırken, Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, bu süreçte 4 binden fazla Filistinlinin ya öldüğünü ya da kaybolduğunu açıkladı.

Saldırılarda Artan Kaybı Yanıtladı

Basal, 5 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda, yaklaşık 12 bin kişinin de yaralandığını belirtti. Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirilen bu saldırılar, uzunca bir zamandır sivil nüfusa yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Bu tür saldırılar sonucunda arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü vurgulayan Basal, uygulanan sıkı ablukaların malzeme ve yakıt azlığına yol açtığını, bu nedenle sivil savunma hizmetlerinin neredeyse durma noktasına geldiğine dikkat çekti.

Yaralı ve Ölü Sayısındaki Dehşet Verici Artış

Gaszi, büyük bir insani krizle karşı karşıya. Basal, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların sonuçları nedeniyle bir milyon Filistinlinin yaşam tehlikesi ile yüzleştiğini ifade ederek, Gazze'deki durumun bir felaket seviyesine ulaştığını belirtti.

Son verilere göre, 7 Ekim'den bu yana 44 bin 805 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu sayı içerisinde 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın.”

Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı

Gazze'deki durumu ele alan Basal, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması çağrısında bulundu. Yıkımın ve kayıpların artmasına neden olan saldırılar, sivillerin yaşama alanlarını etkileyerek, sivil altyapının da tahrip olmasına yol açmış durumda.

Son olarak, açıklamalarında geriye kalan arama kurtarma araçlarının da kullanılabilir durumda olmadığını vurguladı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak büyük bir yıkım yaşanıyor.