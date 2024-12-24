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İsrail'in Gazze Saldırıları: 45 Bin 338 Can Kaybı

İsrail'in 445 gündür sürdürdüğü Gazze saldırılarında can kaybı 45 bin 338'e yükseldi. Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:40
İsrail'in Gazze Saldırıları: 45 Bin 338 Can Kaybı

İsrail'in Gazze Saldırıları Can Kaybını Artırıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 45 bin 338 olarak kaydedildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz 24 saat içinde gerçekleştirilen saldırılarda 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 51 kişinin yaralandığını duyurdu.

Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler

Son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlenen "3 katliam" sonucunda ölü sayısının artış gösterdiği belirtildi. Ayrıca, şu ana kadar 107 bin 764 yaralının tespit edildiği açıklandı.

Cenazelere Ulaşım Sorunları

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu fakat İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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