İsrail'in Gazze Saldırıları: 46 Filistinli Hayatını Kaybetti

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi genelinde sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 46 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında hamile bir kadın ve yardım beklerken vurulan 18 kişi bulunuyor.

Orta kesim

Deyr Belah kentinde İsrail ordusunun El-Baz ailesine yönelik saldırısında 1 kadın ile 6 çocuk yaşamını yitirdi. Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ardenis ailesinin evi hedef alındı; burada çok sayıda kişi yaralandı. Bureyc Mülteci Kampı'nda ise El-Kurenavi ailesinin evi vuruldu.

Netzarim Koridoru çevresinde, sözde ABD-İsrail yardım dağıtım merkezi yakınında yardımlara ulaşmayı bekleyen 18 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldü; olayda 33 kişi de yaralandı.

Güney

Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki saldırıda bir baba, hamile anne ve çocukları hayatını kaybetti. Mevze kavşağında düzenlenen başka bir saldırıda 1 kişi öldü. İsrail'in güneydeki saldırılarında bir Filistinli daha yaşamını yitirdi. Bölgeye zaman zaman topçu atışları da yapıldı.

Kuzey

Gazze kentinde Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü. Tuffah Mahallesi'ndeki saldırıda 2, Gazze kentinin merkezindeki saldırılarda 3 kişi can verdi. Zeytun Mahallesi'ndeki saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Derac Mahallesi'nde, Seyyid Haşim Camisi çevresinde iki eve yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti; ayrıca yaralananlar olduğu bildirildi. Gazze kentinde gerçekleşen diğer saldırılarda da 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Ölü ve yaralı sayıları yerel sağlık kaynakları ile görgü tanıkları tarafından güncellendi; saldırılar Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde eşzamanlı olarak gerçekleşti.