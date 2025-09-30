İsrail'in Gazze Saldırıları: 46 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze saldırılarında 46 Filistinli yaşamını yitirdi; aralarında hamile bir kadın ve yardım bekleyen 18 kişi var, 33 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 18:07
İsrail'in Gazze Saldırıları: 46 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları: 46 Filistinli Hayatını Kaybetti

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi genelinde sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 46 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında hamile bir kadın ve yardım beklerken vurulan 18 kişi bulunuyor.

Orta kesim

Deyr Belah kentinde İsrail ordusunun El-Baz ailesine yönelik saldırısında 1 kadın ile 6 çocuk yaşamını yitirdi. Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ardenis ailesinin evi hedef alındı; burada çok sayıda kişi yaralandı. Bureyc Mülteci Kampı'nda ise El-Kurenavi ailesinin evi vuruldu.

Netzarim Koridoru çevresinde, sözde ABD-İsrail yardım dağıtım merkezi yakınında yardımlara ulaşmayı bekleyen 18 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldü; olayda 33 kişi de yaralandı.

Güney

Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki saldırıda bir baba, hamile anne ve çocukları hayatını kaybetti. Mevze kavşağında düzenlenen başka bir saldırıda 1 kişi öldü. İsrail'in güneydeki saldırılarında bir Filistinli daha yaşamını yitirdi. Bölgeye zaman zaman topçu atışları da yapıldı.

Kuzey

Gazze kentinde Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü. Tuffah Mahallesi'ndeki saldırıda 2, Gazze kentinin merkezindeki saldırılarda 3 kişi can verdi. Zeytun Mahallesi'ndeki saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Derac Mahallesi'nde, Seyyid Haşim Camisi çevresinde iki eve yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti; ayrıca yaralananlar olduğu bildirildi. Gazze kentinde gerçekleşen diğer saldırılarda da 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Ölü ve yaralı sayıları yerel sağlık kaynakları ile görgü tanıkları tarafından güncellendi; saldırılar Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde eşzamanlı olarak gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı
2
Antalya'da Bıçakla Cinayet Davasında Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
3
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman kapatıldı
4
İstanbul Ümraniye'de İzinsiz Pankart: 6 Zanlı Yakalandı
5
Sivas'ta Öğrenci Boğazına Mandalina Kaçtı — Öğretmen Heimlich ile Kurtardı
6
İstanbul Polis Bandosu, Üsküdar Huzurevi'nde 1 Ekim Konseri
7
Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Festivalde Dağıtıldı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar