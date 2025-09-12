İsrail'in Gazze Saldırıları: 60 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırılarında 60 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kuzeyde yoğun hedeflemeler

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarının aktardığına göre, İsrail güçleri Gazze kentinde sivil yerleşim alanlarını, insani yardım almak için bekleyen grupları ve sivillerin evlerini hedef aldı.

Gazze kentinin Tevvam bölgesinde Filistinli Sultan ailesinin evine düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alana yapılan saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. Ahmed Yasin Caddesi'nde Ebu Sultan ailesinin evine düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü; aynı mahallede hedef alınan başka bir dairede de 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun bölgede patlayıcı yüklü robotlar kullanarak evleri ve binaları yıktığı, ayrıca topçu ateşi ve makineli tüfeklerle yoğun saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimleri topçu atışlarıyla vuruldu. Zeytun Mahallesi'nde Ali Camisi yakınlarında hedef alınan grupta 4 Filistinli öldü. Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'ndeki Safedi binası ile yanındaki bir bina da saldırıya uğradı.

Şehir genelinde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 17 Filistinlinin cenazeleri bölgedeki hastanelere ulaştırıldı. Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda tahliye uyarısından kısa süre sonra İsrail savaş uçakları Ebu Asi Okulu'nu bombaladı.

İsrail ordusu Gazze kentinin batı mahallelerinde binaları ve çeşitli yapıları hedef almayı sürdürdü.

Orta kesimde çadırlar ve yardım bekleyenler hedef alındı

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında kurulan çadır kampı saldırıya uğradı; çok sayıda kişi yaralandı. Netzarim Koridoru yakınlarında insani yardım almak için bekleyen 4 Filistinli açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Güneyde saldırılar ve yerinden edilmişlere hedeflemeler

İsrail, kuzeydeki nüfusu güneye göçe zorlamakla birlikte güneydeki kentlerde de saldırılarını sürdürdü. Han Yunus'un Beni Süheyla bölgesinde bir grup sivili hedef alan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Refah kentinde insani yardım bekleyenler hedef alındı. Han Yunus'ta Nasır Hastanesi bahçesinde dronla doğrudan hedef alınan Sağlık Bakanlığı çalışanı Emin Ebu Müslim hayatını kaybetti.

Han Yunus Tugayı Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu bir alana düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir çadıra İHA ile saldırı sonucu 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Ayrıca yerinden edilmişlerin kaldığı başka bir çadırın hedef alınması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Refah'ın batısındaki Şakuş Bölgesi'nde düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.