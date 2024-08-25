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İsrail'in Gazze Saldırıları: 63 Kişi Hayatını Kaybetti

Son 24 saatte İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 63'e yükseldi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 00:31
İsrail'in Gazze Saldırıları: 63 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son saldırılar sonucunda ölü sayısı 63'e ulaştı. Olay, 24 Ağustos'un ilk saatlerinde başlamıştı ve gün boyu sürdü.

Han Yunus ve Refah'ta Kayıplar Artıyor

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, bu bölgelerde yaşanan saldırılarda 59 Filistinli yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda Trajedi

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartmanın hedef alınması sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Deyr el-Belah'taki Gelişmeler

Basal, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'ın büyük bölümünün tahliye edilmesini istemesinin ardından bölgenin yoğun topçu ateşine maruz kaldığını ifade etti.

Başka bir kaynak, Gazze Sivil Savunma Tedarik ve Ekipman yetkilisi Muhammed el-Muğayr'ın, saldırılarda ölen Filistinli sayısını 49 olarak duyurduğunu bildirdi.

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