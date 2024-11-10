İsrail'in Gazze Saldırıları: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırılar Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde Filistinli "Hur" ailesine ait bir evi hedef aldı. Bu saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirirken, pek çok kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları ise hâlâ devam ediyor.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Cibaliya Mülteci Kampı'nda Alemi ve Ebu Kamar bölgelerine yönelik düzenlenen saldırıda, Filistinli "Hatib" ailesinden bir genç hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binaları da kundaklamaya başladı; tanıklar Ebu Kamar bölgesindeki hedef alınan evlerde yangın çıktığını bildirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'ne yapılan silahlı saldırılar ve kentin batısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ne yönelik İsrail savaş uçaklarının bombardımanları sürüyor. Ayrıca bazı tanıklar, İsrail hücumbotlarının Gazze'nin kıyılarına doğru ateş açtığını ve Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kıyı kesiminin de hedef alındığını aktardı.

Diğer yandan hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, Refah kentindeki Şabura Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırıları sonucu bir genç yaşamını yitirdi. Tanıklar, İsrail'in Refah kenti içerisindeki Cenine Mahallesi'ni topçu atışlarıyla, Zehur Mahallesi'ni ise havadan hedef aldığını ifade etti.

Bugün, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Cibaliya el-Beled bölgesinde yerlerinden edilmiş sivillerin barındığı Alluş ailesine ait evi bombalaması sonucunda, 15'i çocuk olmak üzere 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.