DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.734.903,14 -4,32%

İsrail'in Gazze Saldırıları: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 13:30
İsrail'in Gazze Saldırıları: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırılar Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde Filistinli "Hur" ailesine ait bir evi hedef aldı. Bu saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirirken, pek çok kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları ise hâlâ devam ediyor.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Cibaliya Mülteci Kampı'nda Alemi ve Ebu Kamar bölgelerine yönelik düzenlenen saldırıda, Filistinli "Hatib" ailesinden bir genç hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binaları da kundaklamaya başladı; tanıklar Ebu Kamar bölgesindeki hedef alınan evlerde yangın çıktığını bildirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'ne yapılan silahlı saldırılar ve kentin batısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ne yönelik İsrail savaş uçaklarının bombardımanları sürüyor. Ayrıca bazı tanıklar, İsrail hücumbotlarının Gazze'nin kıyılarına doğru ateş açtığını ve Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kıyı kesiminin de hedef alındığını aktardı.

Diğer yandan hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, Refah kentindeki Şabura Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırıları sonucu bir genç yaşamını yitirdi. Tanıklar, İsrail'in Refah kenti içerisindeki Cenine Mahallesi'ni topçu atışlarıyla, Zehur Mahallesi'ni ise havadan hedef aldığını ifade etti.

Bugün, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Cibaliya el-Beled bölgesinde yerlerinden edilmiş sivillerin barındığı Alluş ailesine ait evi bombalaması sonucunda, 15'i çocuk olmak üzere 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'deki Feci Kazada Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
2
Bakan Ersoy, Atatürk'ü Anma Töreni'nde Bağımsız Türkiye Vurgusu Yaptı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar verdi
4
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
5
MİKSEN Üyesi 13 Belediye Şirketiyle Sosyal Haklar Artıyor: Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
6
Emine Erdoğan, Atatürk’ü 86. Yılında Saygıyla Andı
7
İtalya, Fransa ve Yunanistan Hava Yolları, İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek