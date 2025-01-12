İsrail'in Gazze Saldırıları: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 18:07
İsrail'in Gazze Saldırıları: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Bombardımanları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği operasyonlarla 7 Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda insansız hava aracından (İHA) atılan bir bomba, sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı ve 3 Filistinli burada hayatını kaybetti.

Bunun yanı sıra, Gazze kentinin kuzeyindeki El-Kerame Mahallesi'nde bir başka bombardıman gerçekleşti ve bu saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde hedef alınan bir grup Filistinli de bombalı saldırının kurbanı oldu ve 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlenen saldırılar sonucunda da 1 Filistinli hayatını kaybetti. Tüm bu çatışmaların ardından El-Avde Hastanesi yönetimi, İsrail topçu birliklerinin hastanenin çevresini yoğun bir şekilde bombaladığını bildirdi.

Saldırılar, bölgede artan gerginliğin ve çatışmaların bir yansıması olarak endişe verici bir durum oluşturmaya devam ediyor.

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