İsrail'in Gazze Saldırıları: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü, çok sayıda yaralı; Eş-Şifa Hastanesi önü, Tel el-Heva ve Deyr el-Belah hedef alındı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 10:53
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre sabah saatlerinden itibaren sivil yerleşim alanları, evler, çadırlar ve araçlar hedef alındı.

Saldırının ayrıntıları

Gazze kentinin batısında bulunan Eş-Şifa Hastanesi önünde bir insansız hava aracının (İHA) sivil bir aracı hedef alması sonucunda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Kentin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde ise İsrail ordusu bir evi bombaladı. Bu saldırıyla ilgili ölü veya yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.

Tel el-Heva'da yer alan El-Hur Kavşağı bölgesi ve bir fakülte yakınında ise ev ve binalar, ordunun açıkladığı üzere "robot" adı verilen patlayıcılarla havaya uçuruldu.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan'ın doğusundaki bölgeler de hava ve topçu saldırılarıyla hedef alındı. İsrail ordusu, kentin çeşitli noktalarına derhal bölgenin boşaltılması yönünde ifadelerin yer aldığı broşürler atmaya devam etti.

Gazze'nin orta ve güney kesimleri hedefte

Orta kesimlerde ise Deyr el-Belah kentinin güneyinde El-Bahriyye bölgesi yakınında sığınmacıların kaldığı bir çadır hedef alındı. Bu saldırıda ikisi kadın, üçü çocuk olmak üzere 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail topçu birlikleri Han Yunus kentinin güneyinde ve orta kesimlerinde çeşitli bölgeleri bombaladı; bölgede konuşlanan askeri araçlardan çevreye ateş açıldığı bildirildi.

Olaylarla ilgili görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarının aktardıkları, Gazze Şeridi'nde sivil altyapı ve yerleşimlerin yoğun şekilde hedef alındığını gösteriyor.

