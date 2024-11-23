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İsrail'in Gazze Saldırıları Amsterdam'da Protesto Edildi

Amsterdam'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek üzere bir araya gelerek Filistin'e destek gösterisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 20:07
İsrail'in Gazze Saldırıları Amsterdam'da Protesto Edildi

Gazze'ye Destek İçin Amsterdam Sokakları Dolu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dün yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Demonstrasyon Detayları

Her hafta farklı bir kentte gerçekleştirilen Filistin destekli protestolar zincirinin bir parçası olarak, protestocular Dam Meydanı'nda toplandı. Eylem sırasında konuşan aktivistler, Batılı ülkelerin İsrail politikalarını eleştirdi ve Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin bu desteğinin sorumsuz olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Çağrı

Konuşmacılardan biri olan Avrupa Gençlik Derneği Yöneticisi Murat Gök, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararının bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getirdi. Bu bağlamda, sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Çalışanlarının Açıklaması

Hollanda'daki Filistin destekçisi sağlık çalışanları adına yapılan açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin tamamen çökmüş olduğu ve yaralıların tedavi edilmeyi beklerken acı içinde yaşam savaşı verdiği hatırlatıldı.

Yürüyüş ve Sloganlar

Konuşmaların ardından, protestocular Damrak Caddesi boyunca yürüyüşe geçti. Merkez Tren İstasyonu'ndan geçerek iki saat süren yürüyüşlerini Dam Meydanı'nda sonlandırdılar. Katılımcılar, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" yazılı pankartlar taşıdı ve "Ateşkes, şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" sloganları attı.

Görsel Temsil ve Mesajlar

Gösteride Filistin bayrakları açılırken, "Özgür Filistin", "Özgür Lübnan" ve Hollanda'ya yönelik "Yazıklar olsun Hollanda, yazıklar olsun Wilders, elleriniz kanlı" gibi sert ifadelerle İsrail'in saldırılarına dikkat çekildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını protesto...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını protesto...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

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