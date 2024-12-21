İsrail'in Gazze Saldırıları Avrupa'da İslamofobiyi Tırmandırıyor

İsrail'in Gazze Saldırıları Avrupa'da İslamofobiye Neden Oluyor

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, Avrupa ülkelerinde Müslüman karşıtlığının alarm verici bir şekilde artmasına yol açtı. Türk-Alman Üniversitesinden Doç. Dr. Enes Bayraklı ile William and Mary Üniversitesinden Doç. Dr. Farid Hafez tarafından editörlüğü yapılan "Avrupa İslamofobi Raporu 2023" çevrim içi basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Raporun İçerikleri

Özellikle ABD ve Avrupa'daki birçok enstitü ve kuruluş tarafından desteklenen rapor, birçok önemli sorunu gündeme getiriyor. Rapor, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü’nün tanınması, medya ve sosyal medyada Müslümanlara yönelik dezenformasyon, kurumsal ayrımcılık ve İslam ile göçmen karşıtı olayların artışını ele alıyor.

Fransa'da Kurumsal Müslüman Karşıtlığı

Raporun Fransa bölümünü kaleme alan Kawtar Najib, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Gazze’deki katliamlar hakkında yaptığı İsrail yanlısı açıklamaların ülkedeki Müslümanlara karşı kurumsal ırkçılığı görünür hale getirdiğini vurguladı. Ayrıca, başörtüsünün okullarda yasaklanması ve ilgili endişelerin yükselmesi dikkat çekici bir mesele olarak öne çıkıyor.

İsviçre'deki Göçmen ve Müslüman Karşıtlığı

Yine raporda belirtildiğine göre, Nadia Lahdili İsviçre’de göçmen karşıtlığının arttığını ve bunun Müslüman karşıtlığına zemin hazırladığını ifade etti. 2023 yılında İsviçre’de toplam 1,058 İslamofobik olay kaydedilirken, bunların önemli bir kısmı iş yerlerinde Müslüman karşıtlığı şeklinde gerçekleşti.

Sırbistan’da İslamofobi İle Mücadele

Hikmet Karcic, Bosna Hersek’te radikal Sırp milliyetçilerinin Müslümanlara karşı olumsuz bir dil kullanmasının çeşitli saldırılara yol açtığını belirtti. Aynı zamanda, Bosna'da bazı camilerin mühürlenmesi gibi durumlar da kültürel mirasa yönelik tehditler olarak değerlendiriliyor.

Avusturya’nın İslamofobiyle Savaşı

Farid Hafez, Avusturya'da Müslüman karşıtlığına yönelik finasmanların ve kurumsal ayrımcılıkların artışını vurguladı. 7 Ekim’de başlayan İsrail’in Gazze’deki katliamsal gelişmeler, Avusturya’daki değişimlere de etki etti. Okullarda düzenlenen radikallik karşıtı atölyelerde İslamofobik söylemler ile karşılaşıldığı bildirilmekte.

İsrail’in Gazze'deki eylemlerinin Avrupa genelinde nasıl bir etki yarattığını anlamak için yapılan bu çalışmalar, toplumların algılarının ve iktidar yapıların ikonik bir gözlemcisi konumunda olmaktadır.