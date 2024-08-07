İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 39 Bin 677'ye Yükseldi

Gazze'deki Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze üzerinde sürdürdüğü şiddetli bombardımanlar 306 gündür aralıksız devam ediyor. Son 24 saatte kaydedilen verilerle birlikte, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 39 bin 677 olarak belirlendi.

Son Gelişmeler

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralandı. Bu saldırılar sırasında "katliam" olarak nitelendirilen iki ayrı olay gerçekleşti.

Yaralı ve Enkaz Durumu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, yaralı sayısının 91 bin 645'e yükseldiği bildirildi. Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma çalışmalarının engellendiği ifade edildi.