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İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 43,846'ya Ulaştı

Sevillerin korunması için çalışmalar yavaş ilerliyor, 43,846 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 17:48
İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 43,846'ya Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sonrasında Can Kaybı Arttı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların ardından can kaybı rakamları alarm veriyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, 408 gündür süren bombardımanlar sonucunda ölü sayısı 43,846'ya yükseldi.

Son 24 Saatte 47 Can Kaybı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 47 kişinin öldüğü ve 139 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. İsrail ordusunun gerçekleştirdiği bu "katliamlar" sonucunda, toplam can kaybı 43,846'ya, yaralı sayısı ise 103,740'a ulaştı.

Enkaz Altında Bekleyen Canlar

Ayrıca, açıklamada hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtildi. Bu durum, bölgede insani krizin boyutlarını daha da derinleştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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