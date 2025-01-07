DOLAR
35,35 -0,11%
EURO
36,88 -0,48%
ALTIN
3.004,54 -0,5%
BITCOIN
3.588.692,84 0,49%

İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 45,885'e Ulaştı

Gazze'de 459 gündür süren saldırılar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 45,885'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:15
İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 45,885'e Ulaştı

Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail'in 459 gündür sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze'de can kaybı 45,885'e ulaştı. Bu trajik gelişme, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada duyuruldu.

Son 24 Saatteki Gelişmeler

Açıklamada, son 24 saat içinde İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen "3 katliamda" 31 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırıların Bilançosu

7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürülen saldırılarda, ölü sayısının 45,885'e, yaralı sayısının ise 109,196'ya yükseldiği kaydedildi. Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmakta zorlandığı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kızıldeniz'in Gece Sırları: Renkli Su Altı Dünyası Görüntülendi
2
Sinop Limanı: Karadeniz'in Balıkçıların Güvenli Molası
3
İstanbul'da Hakim Bilge Işık İçin Tören Düzenlendi
4
Sakarya Başsavcısı Hasan Uğurlu, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında
5
Devlet Sanatçısı Ayla Erduran Hayatını Kaybetti
6
AJet, Cezayir Uçuşlarıyla Kuzey Afrika'da Büyümeye Başladı
7
Kayseri'de Yaralı Puhu Kuşu Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor