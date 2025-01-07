İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 45,885'e Ulaştı

Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail'in 459 gündür sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze'de can kaybı 45,885'e ulaştı. Bu trajik gelişme, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada duyuruldu.

Son 24 Saatteki Gelişmeler

Açıklamada, son 24 saat içinde İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen "3 katliamda" 31 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırıların Bilançosu

7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürülen saldırılarda, ölü sayısının 45,885'e, yaralı sayısının ise 109,196'ya yükseldiği kaydedildi. Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmakta zorlandığı vurgulandı.