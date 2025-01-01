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İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 45 Bin 553'e Ulaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırılarında ölü sayısı 45 bin 553'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:54
İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 45 Bin 553'e Ulaştı

Gazze'de Can Kaybı Rakamlarda Tırmanıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda, can kaybı sayısı 45 bin 553 olarak kaydedildi.

Son Veriler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gerçekleştirdiği 453 günlük bombardımanların ardından yeni güncel verileri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12 kişi daha artarak 45 bin 553'e ulaştı. Ayrıca yaralıların sayısı ise 108 bin 379 olarak belirtildi.

Engellenen Sağlık Hizmetleri

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlerinin cenazelere ulaşamadığı belirtildi. Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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