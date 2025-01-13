İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 46.584'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 46.584'e yükseldi, 19 kişi son 24 saatte hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:03
İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 46.584'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in 465 gündür sürdürdüğü askeri operasyonlar nedeniyle Gazze'de can kaybı 46.584'e ulaştı. Son 24 saatte 19 Filistinli yaşamını yitirirken, 71 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde iki katliam gerçekleştirdi. Bu katliamlar sonucunda son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 71 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar sonucunda ölenlerin sayısının 46.584'e yükseldiği ve yaralı sayısının da 109.731 olduğu vurgulandı.

Enkaz Altındaki Can Kayıpları

Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ifade edilirken, sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı, bunu ise İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

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