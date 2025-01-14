İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 46 Bin 645'e Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Devam Eden Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

İsrail'in 465 gündür sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze'de can kaybı 46 bin 645 olarak kayıtlara geçti. Son 10 günde yapılan saldırılarda ise 429 Filistinli hayatını kaybetti, 1429 kişi yaralandı.

Saldırılar ve Son Gelişmeler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan saldırılarda 61 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 281 kişinin yaralandığını bildirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana en son verilerle birlikte Gazze'de ölü sayısı 46 bin 645, yaralı sayısı ise 110 bin 12 olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Bu durum, Gazze'deki insani trajedinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.