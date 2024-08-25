Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, yaralılar var.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 13:22
İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Son günlerde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirerek, binlerce insanı zorla aç ve susuz bırakıyor. Bu saldırılar, 324. gününde de devam ediyor.

Hedef Alınan Bölgeler

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Bu saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralanmıştır.

Ayrıca, Deyr el-Belah'ta gerçekleştirilen bir topçu saldırısında 3 Filistinli daha hayatını kaybetmiştir. Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde de Ayyad ailesine ait bir evin bombalanması sonucunda ölümler ve yaralanmalar rapor edilmiştir.

Sivillerin Durumu

Sivil savunma ekipleri, Han Yunus kentinde meydana gelen bir saldırıda 1 ölümün ardından, 10 gün önce yaralanan bir çocuğun da yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gazze Şeridi'nin merkezi Netzarim bölgesinde birçok ev patlayıcılarla havaya uçurulmuştur.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamalarına göre, 7 Ekim'den itibaren İsrail’in hava saldırılarında 40.334 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 16.480'i çocuk ve 10.980'i kadın.

Halen çok sayıda insan enkaz altında kalmaya devam ederken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da hedef alınarak tahrip edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!