İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Son günlerde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirerek, binlerce insanı zorla aç ve susuz bırakıyor. Bu saldırılar, 324. gününde de devam ediyor.

Hedef Alınan Bölgeler

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Bu saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralanmıştır.

Ayrıca, Deyr el-Belah'ta gerçekleştirilen bir topçu saldırısında 3 Filistinli daha hayatını kaybetmiştir. Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde de Ayyad ailesine ait bir evin bombalanması sonucunda ölümler ve yaralanmalar rapor edilmiştir.

Sivillerin Durumu

Sivil savunma ekipleri, Han Yunus kentinde meydana gelen bir saldırıda 1 ölümün ardından, 10 gün önce yaralanan bir çocuğun da yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gazze Şeridi'nin merkezi Netzarim bölgesinde birçok ev patlayıcılarla havaya uçurulmuştur.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamalarına göre, 7 Ekim'den itibaren İsrail’in hava saldırılarında 40.334 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 16.480'i çocuk ve 10.980'i kadın.

Halen çok sayıda insan enkaz altında kalmaya devam ederken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da hedef alınarak tahrip edilmektedir.