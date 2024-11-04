İsrail'in Gazze Saldırıları: Kaç Kaybı ve Yaralı Sayısına Dikkat

İsrail'in Gazze Saldırıları Sonucu 1800 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki hükümet, son bir ay içinde İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 1800 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin kişinin yaralandığını açıkladı. Hükümet, Kaybolanların sayısının da yüzlerce olduğunu vurguladı.

Saldırıların Etkileri ve Yaralılar

Yazılı bir açıklama yapan Gazze'deki Medya Ofisi, hastanelerin tamamının yıkıldığını ve sivil savunma ekiplerine yönelik hedef alınmalara dikkat çekti. Açıklamada, "İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1800'ü geçti, yaralıların sayısı 4 bini buldu. Binlerce kişi ise kayıp durumdadır," ifadelerine yer verildi.

Açlık ve Su Sorunu

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun insanlığa karşı işlediği suçları kaydederek, sivillerin aç ve susuz bırakıldığına dikkat çekti. Yardım malzemeleri yüklü 3 bin 800 kamyonun Gazze'ye girmesi engellendiği ve 100 binden fazlası çocuk yaklaşık 400 bin kişinin bilinçli olarak aç bırakıldığı belirtildi.

Göçe Zorlama Planları

İsrail'in Gazze'deki saldırıları, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı çevresine yoğunlaşmış durumda. 5 Ekim itibarıyla hava saldırıları başlayan İsrail ordusu, bir gün sonra kara operasyonlarına da geçti. Bu saldırıların, "generallerin planı" olarak bilinen bir stratejinin parçası olduğu düşünülüyor. Bu plana göre, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden zorla göç ettirilmesi planlanmaktadır.

Uluslararası Topluma Çağrı

Gazze hükümeti, İsrail'in işlediği suçları kınayarak, uluslararası topluma ve tüm BM organizasyonlarına, sivillere karşı işlenen bu korkunç suçların durdurulması konusunda baskı yapmaları çağrısında bulundu.