İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 48 Bin 271'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinli sayısı 48,271'e yükseldi. Son 24 saatte 6 kişinin daha naaşı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:35
İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 48 Bin 271'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Ölü Sayısı 48 Bin 271'e Yükseldi

İsrail ordusunun 15 ay süren saldırıları sonrası ateşkesin sağlandığı Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte enkaz altından 6 Filistinlinin daha naaşı çıkarıldı. Böylece, toplamda hastanelere nakledilen Filistinli cenazesi sayısı 7'ye ulaştı.

Yeni Can Kaybı ve Yaralı Bilgileri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında meydana gelen can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. 7 Ekim 2023'ten bu yana, saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı, hastanelere ulaşan cenazelerle birlikte 48.271'e yükseldi. Ayrıca, yaralı sayısının 111.693'te olduğu belirtildi.

Son 24 saatte hastanelere ulaştırılan 7 naaşın 6'sının enkaz altından çıkarıldığı, birinin ise daha önceki saldırılarda ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybettiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, hastanelere 5 yeni yaralı ulaştığı kaydedildi.

Enkaz Altında Daha Fazla Cenaze Bulunduğu Belirtiliyor

Yapılan açıklamalarda, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ çok sayıda cenazenin bulunduğu, sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürdürdüğü ifade edildi. Gazze hükümetinin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat 2024'te yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu aktarmıştı.

Maruf, "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım 61.709'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 47.487 kişinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı, 14.222 kişinin cesedi enkaz altında kayboldu." demişti.

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