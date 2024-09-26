İsrail'in Gazze Saldırıları Sonuç Veriyor: 2'si Çocuk 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Sivillere Yönelik Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği düzenli saldırılarla, sivillere ait olan evleri hedef alarak büyük bir yıkıma neden oldu. Son bombardımanlarda 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılardan Etkilenen Aileler

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Han Yunus kentinin doğusunda bulunan "El-Matari" ailesine ait bir evin vurulması sonucu 5 Filistinlinin öldüğünü bildirdi. Bu saldırıda hayatını kaybedenler arasında 2 çocuk da yer alıyor. Ayrıca, Han Yunus'un batısındaki "Faris" ailesine ait eve düzenlenen başka bir saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Es-Sehhar" ailesine ait bir evin bombalanması sonucu ise bir kadın yaşamını yitirdi.

Yaralılar ve Eğitim Kurumlarına Zarar

Filistinli sağlık görevlileri, İsrail ordusunun topçu birliklerinin yeni Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik yoğun bombardımı ve askeri araçlardan açılan ateş neticesinde çok sayıda yaralanma vakasının meydana geldiğini bildirdi. Nuseyrat Kız Okulu'na düşen bir top mermisi, okuldaki yerinden edilmiş kişilerin yaralanmasına yol açtı.

Ölü Sayısı Artıyor

7 Ekim tarihinden bu yana devam eden saldırılarda, en az 16,795’i çocuk ve 11,378’i kadın olmak üzere toplamda 41,495 Filistinli hayatını kaybederken, 96,006 kişi yaralandı. Enkazlar altında birçok kişinin olduğu ve sivil altyapının hedef alındığı belirtiliyor.