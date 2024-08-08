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İsrail'in Gazze Saldırıları Sonucu 60 Filistinli Hayatını Kaybetti

Son 24 saatte İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 60 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 23:39
İsrail'in Gazze Saldırıları Sonucu 60 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları

Son 24 saat içinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda en az 60 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'nin Kuzeyinde Yaşananlar

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal'ın açıklamalarına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde Reyyan ailesine ait evi bombalaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, kuzey ve Gazze kentinde yapılan bombardımanlarda toplamda 26 Filistinli öldüğü bildirildi.

Gazze Merkezindeki Saldırılar

Gazze kentinin merkezinde, Şeldan ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 5, Zeytun Mahallesi'nde gerçekleştirilen saldırılarda 5, doğudaki ez-Zehra ve Abdulfettah Hammud okullarına yönelik saldırılarda ise 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah'taki Olaylar

Gazze'nin orta kesiminde, Deyr el-Belah'a düzenlenen saldırılarda 26 kişi hayatını kaybetti. Bu ölenlerin 8'inin Bureyc Mülteci Kampı'nda, 3'ünün Nusayrat Mülteci Kampı'nda ve 15'inin başka bir yerleşim yerinde olduğu belirtildi.

Han Yunus'taki Kayıplar

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılardan biri el-Fecm ailesine ait evi hedef alırken, diğeri Ahmed ailesine ait eve yapıldı.

İsrail-Gazze Çatışmaları

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı geniş çaplı saldırının gerekçesi olarak, Filistinlilere ve Mescid-i Aksa gibi kutsal değerlere yönelik sürekli ihlalleri gösterdi. O tarihten bu yana İsrail, 1200 İsrailli'nin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail’in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 39.699 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hala enkaz altında binlerce insanın bulunduğu bildirilirken, hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınıyor. Israel ordusu, saldırıların başladığı günden bu yana 684 askerinin öldüğünü belirtti.

24 Kasım 2023’te verilen insani ara sürecinde 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Bununla birlikte, binlerce Filistinli hala alıkonmuş durumda.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail askeri ile yerel sivil halk arasında yaşanan çatışmalarda 620 Filistinli hayatını kaybetti.

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