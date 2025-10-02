İsrail'in Gazze Saldırılarında 10 Filistinli Can Verdi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 10 Filistinli hayatını kaybetti. Sabah saatlerinden bu yana göçe zorlanan sivillerin sığındığı çadır ve evlerin yanı sıra halkın toplandığı alanlar da hedef alındı.

Gazze kentinde yoğun bombardıman

İsrail'e ait bir insansız hava aracının Gazze kentinin batısındaki Ensar Kavşağı yakınlarını hedef alması sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi. Kentin mahallelerinde ardı ardına patlamalar ve yoğun bombardımanlar yaşandı.

İsrail ordusu, kentin güneyindeki Sabra ve Tel el-Hava mahallelerinde, ayrıca kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan ve Nasr bölgelerinde onlarca evi bombalı araçlarla yıkarak havaya uçurdu. Bu saldırılar, özellikle kentin batısındaki Nasr ve Şifa caddeleri çevresinde; kara saldırısı eksenlerinde yoğun hava bombardımanları, ağır makineli silahlar ve topçu atışlarıyla eşzamanlı olarak gerçekleşti.

Orta ve güney Gazze'de kayıplar

Orta kesimde, Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyi hedef alınan bir saldırıda 4 kardeş yaşamını yitirdi.

İsrail saldırıları, çok sayıda yerinden edilen Filistinlinin bulunduğu Deyr el-Belah kentine yoğunlaştı. Ebu Arif bölgesinde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin batısındaki Meşaale bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırın hedef alınması sonucu, aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un güneyindeki Tine Caddesi'nde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 1 Filistinli kadın öldü, bazıları yaralandı. Ayrıca Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde bulunan Aksa Üniversitesi yerleşkesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar hedef alınarak çok sayıda kişi yaralandı.