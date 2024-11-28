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İsrail'in Gazze Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:09
İsrail'in Gazze Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sonuç Verdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sırasında 1'i çocuk olmak üzere 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Zeytun Mahallesi'nde Yaşanan Trajedi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde evleri bombalanan bir çocuk yaşamını yitirdi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda Hedef Alındı

Gazze'nin kuzeyinde, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef alan aralıksız saldırılarında bir kişi öldü ve bölgede büyük panik yaşandı.

Beyt Lahiya'da Hava Saldırıları

İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde "Zakkut" ve "Sahvil" ailelerine ait iki evi bombaladı. Bu saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Abasan Bölgesi'nde Can Kayıpları

Gazze'nin güneyinde, Han Yunus kentinin doğusundaki Abasan bölgesinde, İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlileri hedef alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Yerleşim Yerleri Hedef Alındı

İsrail ordusu ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin el-Cenine Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yönelik kapsamlı saldırılar düzenleyerek binaları havaya uçurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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