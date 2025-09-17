İsrail'in Gazze Saldırılarında 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

AA kaynakları: Çok sayıda yaralı ve siviller hedef alındı

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana devam eden hava ve kara saldırılarında yoğun bombardıman uyguluyor.

Kuzeydeki Gazze kentine yönelik operasyonlar sürerken, farklı mahallelerde çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.

Tel el-Hava Mahallesi'nde İsrail savaş uçaklarının bir evi hedef alması sonucu, biri kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Kentin batısındaki er-Rimal Mahallesi'nde, helikopterden atılan füzeyle hedef alındığı belirtilen bir binada bir kadın ile küçük kızı yaşamını yitirdi.

Kentin orta kesimindeki Filistin Stadyumu yakınlarında düzenlenen hava saldırısında ise çok sayıda çocuk yaralandı.

En-Nafak Caddesi'nde bir binanın bombalanması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 kişilik bir aile can verdi. Saldırıda eşi ve küçük çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden annenin hamile olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneydoğusundaki Ayn Calut blokları bölgesinde, tahliye uyarısından kısa süre sonra bir binaya düzenlenen saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Güneydeki Han Yunus kentinde, İsrail helikopterlerinin yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara yönelik saldırılarında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde ise İsrail ordusunun zırhlı araçlardan açtığı ateş sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi.

Olaylarla ilgili resmi makamlardan henüz ek bir açıklama yapılmadı; AA muhabirinin aktardığı bilgiler, yerel kaynaklardan alınan ilk tespitleri yansıtmaktadır.