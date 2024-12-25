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İsrail'in Gazze Saldırılarında 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında 13 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:35
İsrail'in Gazze Saldırılarında 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Kanlı Saldırıları Devam Ediyor

İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyi ve orta kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yapılan habere göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus kentinin doğusundaki Maan bölgesinde bir evi hedef aldı. Bu saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’nın güneyinde bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli ve eşi hayatını kaybetti. Ayrıca Deyr el-Belah bölgesindeki hava saldırısında da bir kişi yaşamını yitirdi.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda, yaklaşık 45 bin 338 Filistinli öldü. Bunlar arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadının bulunduğu belirtildi. Ayrıca 107 bin 764 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu bildiriliyor.

Sivil Altyapı Hedef Alınıyor

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının da tahrip edildiği bilgisi geliyor. Bu durum, bölgede insani krizin daha da derinleşmesine yol açıyor.

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