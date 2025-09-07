DOLAR
İsrail'in Gazze Saldırılarında 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli öldü; El-Farabi Okulu, Şeyh Radvan ve Yasama Kavşağı yakınındaki çadır hedef alındı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 12:28
Saldırılarda hedefler ve bilanço

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarına göre İsrail ordusu, Gazze kentinin çeşitli noktalarında insanları, evleri, çadırları ve sığınma merkezlerini hedef aldı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze kentinin merkezindeki El-Yermuk Stadyumu yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin barındığı El-Farabi Okulu'nu hedef aldı. Bu saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Radvan Mahallesi'nde bir evi hedef alan saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Yasama Kavşağı yakınında sığınmacılara ait bir çadırı hedef alması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne havadan ve karadan saldırılar düzenlediğini aktardı.

