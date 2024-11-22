İsrail'in Gazze Saldırılarında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Üzücü Detaylar ve İddialar

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi önünde tankerden içme suyu almaya çalışan bir grup Filistinliyi hedef aldı. Bu saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun savaş uçakları ve İHA'larla Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı en az 16 kişi daha hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Mamadani Hastanesi ile Kemal Advan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son Veriler Üzücü Gerçekleri Ortaya Koyuyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 44 bin 56 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olarak kaydedilmiştir. Ayrıca 104 bin 268 kişi yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil altyapının da tahrip edilmesine yol açıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.