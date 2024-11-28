İsrail'in Gazze Saldırılarında 19 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Üzerindeki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılar sonucunda 19 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında bir çocuk da bulunuyor.

Olayların Ayrıntıları

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde evleri bombalanan bir çocuk yaşamını yitirdi. Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik devam eden bombardımanlarda bir kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde Zakkut ve Sahvil ailelerine ait iki evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat bölgesindeki el-Cedid Mülteci Kampı'na yönelik israilli topçu saldırılarında ise 9 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'nin güneyinde, Han Yunus kentinin doğusundaki Abasan bölgesinde, yerinden edilen Filistinlileri hedef alan saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi de yaralandı. Son olarak, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile güneydeki Refah kentinin el-Cenine Mahallesi'nde yerleşim yerlerini ve binaları hava saldırılarıyla yok etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.