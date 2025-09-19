İsrail’in Gazze Saldırılarında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

YENİ SALDIRILAR EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği son saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 20 Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları ve sağlık kaynakları, saldırıların kuzey, güney ve orta kesimlerde yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu çadırlar ile sivil toplanma alanlarını hedef aldığını aktardı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi yakınlarındaki Filistin Stadyumu civarında düzenlenen bombardımanda 3 Filistinli öldü.

Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Batıdaki Şati Mülteci Kampı ve çevresindeki saldırılarda ise 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 2 kişi öldü. Kuzeybatıdaki Karara beldesine yönelik saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesi'nde, Kudüs Hastanesi çevresinde İsrail’e ait quadcopter tipi bir insansız hava aracından atılan bomba nedeniyle 2 sağlık görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde, Azzayiza Caddesi’nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı’nda, Ebu Sarrar Kavşağı yakınlarında sivil bir grubun hedef alınması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Kampın kuzeyindeki İsrail bombardımanında da 4 kişi öldü.

Güneyde, Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadır hedef alındı; saldırıda 2 kardeş yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze kentinde Şati Mülteci Kampı’nda Tevhid Camisi yakınındaki bir çadırın bombalanması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Susi Kavşağı çevresine düzenlenen topçu saldırısında ise kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Muhaberat bölgesi ile güneydeki Tel el-Hava Mahallesi’nde bazı bina ve tesislerin, bomba yüklü insansız araçlarla imha edildiği bildirildi.

Sağlık kaynakları, Refah kentindeki Şakuş bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilere açılan ateş sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Olaylarla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri ve sağlık kuruluşlarının açıklamaları üzerine bölgedeki can kaybı ve yaralanma sayılarının takip edildiği, gelişmelerin gelecek bildirimlerle güncelleneceği bildirildi.