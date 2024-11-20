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İsrail'in Gazze Saldırılarında 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk toplam 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:53
İsrail'in Gazze Saldırılarında 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin barınaklarına yönelik düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 21 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Refah'ta Hedef Alınan Alanlar

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan Cenine Mahallesi'ni insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Bu saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Han Yunus ve Nusayrat Mülteci Kampında Saldırılar

İsrail, Han Yunus kentinin batısında zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları bombalayarak, 4'ü çocuk olmak üzere 8 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Halid bin Velid Okulu da hedef alındı ve bu saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sivil Civaklara Yönelik Saldırılar

İsrail, ayrıca Gazze kentinde sivillerin bulunduğu bir evi bombalayarak 4 Filistinlinin ölümüne ve çok sayıda yaralanmaya yol açtı. Sevra caddesinde gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bu saldırıları, bölgedeki insanlık dramını derinleştirirken uluslararası toplumdan yeni tepkileri de beraberinde getiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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