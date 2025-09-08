İsrail'in Gazze Saldırılarında 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail saldırılarında Gazze'de 25 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı; evler, çadırlar ve sivil bölgeler hedef alındı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:46
Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda toplam 25 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırılar evleri, çadırları ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldı.

Saldırıların Ayrıntıları

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, Ahmed Yasin Caddesi üzerindeki iki eve düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Tammus Kavşağı yakınlarında yerinden edilmiş insanların bulunduğu bir çadırı hedef alması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kent merkezinin kuzeyindeki Yermuk Caddesi'nde bir eve yönelik şiddetli bombardımanda 5 Filistinli öldü.

Gazze kentinin batısındaki Şalihat bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırın hedef alınması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail helikopterinin Gazze’nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir daireyi vurması sonucu 2 kardeş öldü. Belediye Parkı yakınındaki bir apartman dairesine düzenlenen başka bir bombardımanda ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

Bölgede Devam Eden Operasyonlar ve Etkileri

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan havuzu çevresinde bubi tuzaklı robotlarla evleri ve binaları havaya uçurmaya devam etti. Bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlenirken, İHA'ların sivillere ait evlerin çatılarına patlayıcılar attığı bildirildi; bu durum halk arasında büyük paniğe yol açtı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu bir alanın hedef alınması sonucu, aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Güneyde, Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki Kadisiyye kampında yerinden edilenlere ait bir çadırı hedef alan saldırıda aralarında iki kardeşin de bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail topçu birlikleri Han Yunus’un kuzeyi ve güneyindeki farklı bölgeleri hedef aldı; savaş gemileri ise Refah kentinin sahiline top mermileri yağdırdı.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar bekleniyor.

