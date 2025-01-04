İsrail'in Gazze Saldırılarında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti

28 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği gece saldırıları sonucunda en az 28 Filistinli hayatını kaybetti, 14 kişi ise hala kayıp.

Şucaiyye Mahallesi'ndeki Bombardıman

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan "Semara" ailesine ait bir evi bombaladı ve bu saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'taki Hava Saldırıları

Diğer bir saldırıda, İsrail, Han Yunus kentinin Salahaddin Caddesi'nde seyir halindeki bir araca hedef alarak 6 kişinin ölümüne neden oldu. Ayrıca, ed-Durc Mahallesi'ndeki "Şevbeki" ailesine ait eve yönelik saldırıda ise hamile bir kadınla birlikte 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerinden Edilen Kişilere Yönelik Saldırılar

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırlara yapılan bombardımanda en az 2 kişi öldü, pek çok kişi yaralandı.

Kayıp Kişilerin Durumu

Şucaiyye Mahallesi'nde "el-Gule" ailesine ait bir evin bombardımanında yaralanan iki kişi kurtarılırken, kayıp 11 kişiye ulaşılamadığı bildirildi. Ayrıca, el-Mevasi bölgesindeki bir saldırıda 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi yaralandı, 3 kişiye ulaşılamadı.

Refah'daki Hava Saldırısı

Refah kentinin Eel-Arabiyye bölgesinde bir grup Filistinliye yönelik düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirirken, Han Yunus merkezinde de yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Ölü Sayısındaki Artış

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 45 bin 658 Filistinli yaşamını yitirdi, aralarında 17 bin 818 çocuk, 12 bin 287 kadın da bulunmaktadır. 108 bin 583 kişi yaralandı.

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da bombardımanlar sonucunda hedef alınırken, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilmektedir.