İsrail’in Gazze Saldırılarında 33 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail ordusunun sabah saldırılarında Gazze'nin çeşitli bölgelerinde en az 33 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı; 7 Ekim'den bu yana ölü sayısı 65 bin 549.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 10:31
Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda Gazze'nin farklı noktalarında can kayıpları ve yaralanmalar bildirildi

İsrail ordusunun sabah erken saatlerinde Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılardan biri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda gerçekleşti. Ordunun hedef aldığı, Cemel ailesine ait evdeki saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yetkilileri, kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda 4 Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları ise orta kesimdeki Zuveyda beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze’nin doğusundaki Hacer Caddesinde Şurafa ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Kaynaklar, aynı saldırıda en az 13 kişinin halen enkaz altında bulunduğunu belirtti.

Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği diğer saldırılarda da ek olarak 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 549 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 518 kişi de yaralandı.

