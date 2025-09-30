İsrail'in Gazze Saldırılarında 35 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze Saldırılarında 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 35 Filistinli yaşamını yitirdi; ölü ve yaralı sayıları güncellendi.

Saldırıların yerleri ve kayıplar

Yerel sağlık kaynaklarına göre, İsrail ordusunun Deyr Belah kentinde "El-Baz" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 1 kadın ile 6 çocuk hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda ise "Ardenis" ailesinin evi hedef alındı; saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Bureyc Mülteci Kampı'nda "El-Kurenavi" ailesinin evi de vuruldu.

Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde düzenlenen saldırıda bir baba, hamile anne ve çocukları hayatını kaybetti. Aynı şehirdeki diğer bir saldırıda da 1 Filistinli öldü.

Bölgede ayrıca İsrail ordusu zaman zaman topçu atışları gerçekleştirdi.

Gazze kentinde, Şati Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda 1 kişi, Tuffah Mahallesi'ndeki saldırıda 2 kişi ve kentin merkezindeki saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Orta kesimdeki Netzarim Koridoru çevresinde, sözde ABD-İsrail yardım dağıtım merkezi yakınında yardıma ulaşmak için bekleyen 18 Filistinli, İsrail askerlerinin ateşiyle öldü; aynı olayda 33 kişi de yaralandı.

Genel bilanço ve insani durum

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 55 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 346 kişi yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren ise 13 bin 187 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 305 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde hedef alınan Filistinliler sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 571'e yükseldi; yaralı sayısı 18 bin 817'ye ulaştı.

Askeri hedefler ve siyasi açıklamalar

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı bildirildi. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.