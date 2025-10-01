İsrail'in Gazze Saldırılarında 35 Kişi Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME 2 - Yeni saldırılar eklendi ve ölü sayısı güncellendi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 35 Filistinli hayatını kaybetti. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, sabah saatlerinden bu yana kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere okullar, evler ve sivillerin toplandığı alanların hedef alındığını bildirdi.

Kuzey ve Gazze Kenti'ndeki Vurulan Noktalar

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesinde yerinden edilenlerin sığındığı El-Fellah Okulu, havan mermisiyle vuruldu. Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi; aralarında 1'i sivil savunma yetkilisi olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğü, hayatını kaybeden görevlinin Fellah Okulu'nda arama-kurtarma çalışmaları sırasında hedef alındığını belirtti.

Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde, "Ebu Kemil" ailesinin evi bombalandı; saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kuzeydeki Nafak bölgesine yönelik saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Orta Kesimdeki Hedefler ve Su Tankeri

Gazze kentinin orta kesiminde Selasini Caddesinde bir su tankeri hedef alındı; saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Ayrıca Gazze'deki Sabra Mahallesi'nde İsticabe Camisi yakınlarında toplanan sivil Filistinliler hedef alınarak 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

İsrail güçleri, Gazze kentinin güneybatısındaki İslam Üniversitesi çevresinde bulunan binaları ateşe verdi; çok sayıda binada ağır hasar oluştu.

Mülteci Kampları ve Deyr Belah

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı da saldırıların hedefi oldu. Kampın kuzeyinde bulunan Muhayyem el-Cedid bölgesine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampındaki bir eve düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Deyr Belah kentinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırın hedef alındığı saldırıda ise aralarında çocukların da olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkili kurumlar ve tanık kaynakları olayla ilgili bilgi vermeye devam ediyor; sağlık kuruluşları, ölü ve yaralı sayısının teyit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.