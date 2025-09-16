İsrail’in Gazze Saldırılarında 49 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine bugün düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk olmak üzere 49 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze kenti başta olmak üzere bölge genelinde yoğun hava ve topçu atışları sürüyor.

Kentin kuzeyi: Gazze ve çevresi

Gazze kentinin kuzeyinde yoğun hava ve topçu atışları yapılıyor; ayakta kalan bazı yapılar patlayıcı yüklü robotlarla havaya uçuruluyor. İsrail askerleri, Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir ailenin kaldığı çadırı hedef aldı. Bu saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin kuzeyinde Filistinlilere ait iki evin hedef alındığı saldırıda 10 kişi öldü, yaralananlar oldu. Kuzeydeki Cela Caddesi'nde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar bildirildi.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Kerame bölgesinde sivillerin toplandığı alanın hedef alındığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kentin kuzeydoğusundaki Derec bölgesinde Filistinlilere ait evin hedef alındığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Zorunlu göç ve sahil hattında trafik

Gazze kenti kapsamlı bir zorunlu göçe tanıklık ediyor. Göçe zorlananların kullanabildiği tek güzergâh olan sahildeki Reşid Caddesi'nde gece saatlerinden bu yana yoğun trafik yaşanıyor. Kentte topçu ve hava saldırılarının artmasıyla güvenlik durumu kritik seviyede.

Gazze Şeridi orta kesimi

Orta kesimdeki Muğraka beldesinde İsrail ordusuna ait İHA, odun toplayan bir Filistinliyi doğrudan hedef aldı; söz konusu kişi saldırıda yaşamını yitirdi. İsrail ordusu ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve orta bölgelerini topçu saldırılarıyla yoğun şekilde vuruyor.

Güneydeki saldırılar

İsrail ordusu kuzeydeki sivilleri güneye göçe zorlarken, güney bölgelerine yönelik vurmaları da sürdürüyor. Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde askeri ateş sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı bölgedeki saldırılarda engelli bir kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Imara Casir bölgesinde sivillerin toplandığı alanın hedef alınması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Han Yunus'un doğusunda yardım bekleyen Filistinlilere açılan ateş sonucunda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Öğleden sonra artan saldırılarda Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırın hedef alınması sonucu 4 kişi öldü. Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir sivil topluluğa yönelik saldırıda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazeteci ve siviller

Kentte ayrıca Nasr Mahallesi'nde bir eve kurulan çadır hedef alındı; saldırıda aralarında gazeteci Muhammed el-Kuveyfi'nin de bulunduğu 2 kişi yaşamını yitirdi. Tuffah Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda Hamas yöneticisi Ruhi Muşteha'nın 7 yaşındaki kızı Sultana Muşteha hayatını kaybetti; aynı mahallede bir Filistinli daha öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi genelindeki hava, topçu ve robotik silah kullanımı sonucu ortaya çıkan can kayıpları ve geniş çaplı yer değiştirmeler bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştırdı.