İsrail'in Gazze Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk olmak üzere 10'dan fazla kişi yaralandı.

Hedef Alınan Bölgeler

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Han Yunus'un güneybatısında bulunan Kayzan Ebu Reşvan bölgesindeki bir tezgahı hedef aldı. Bu saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralılar oldu.

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgilere göre, sıradaki saldırı ise Nusayrat Mülteci Kampı'nda meydana geldi. Burada bombalanan bir evde 3 Filistinli hayatını kaybetti ve 10'dan fazla insan yaralandı. Yaralıların durumu ise ciddiyetini koruyor.

Devam Eden Saldırılar

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, özellikle Cibaliya bölgesine yönelik savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar sürüyor. Gündüz saatlerinde ise, gıda yardımı almak için bekleyen çok sayıda Filistinlinin bulunduğu bir bina da saldırıya uğramış, bu saldırıda da ölü ve yaralıların olduğu kaydedilmiştir.

Görgü tanıkları, hayatını kaybedenlerin naaşlarının çevre hastanelere parçalanmış şekilde ulaştığını bildirdi. Bu durum, bölgedeki kriz halinin ne denli kritik olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.