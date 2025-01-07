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İsrail'in Gazze Saldırılarında 6 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı saldırılarda biri kadın 6 sivil öldü, 13 kişi yaralandı. Çocuklar da dahil birçok sivil hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 03:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 03:51
İsrail'in Gazze Saldırılarında 6 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Sürediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılar sonucunda biri kadın toplamda 6 sivil hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Saldırıların Detayları

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı. Bu saldırıda hayatını kaybeden 3 sivilin cesedi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi yönetimi, saldırida ölen kadın ile birlikte çoğu çocuk 13 yaralının hastaneye ulaştığını duyurdu.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, bir grup vatandaşın toplanmış olduğu Deyr el-Belah bölgesinde gerçekleştirilen bombardımanda bir kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyinde de İsrail ordusunun insansız hava aracıyla düzenlediği başka bir saldırıda bir kişi daha hayatını kaybetti.

Saldırıların Bilançosu

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar neticesinde yaklaşık 45,854 Filistinli öldü, bunların 17,818'i çocuk ve 12,287'si kadın. Yaralı sayısı ise 109,139 olarak bildiriliyor. Enkaz altında binlerce kişinin olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip edilmekte.

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