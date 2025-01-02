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İsrail'in Gazze Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 7 sivil, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 22:32
İsrail'in Gazze Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında en az 7 sivil yaşamını yitirdi. Olayda, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğu bildirildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıların Kuzey Gazze'nin es-Sabra bölgesinde yer alan bir evi hedef aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, bombalanan evin enkazından 4 kişinin cansız bedeni ve çok sayıda yaralıya ulaşıldı. Öte yandan, yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan ez-Zevayide beldesinde toplanan vatandaşı da hedef aldı. Zevayide'deki saldırıda en az 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte 34 hava saldırısı düzenlediği ve bu saldırılardan dolayı 71 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

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